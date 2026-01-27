Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Στο πλευρό του ΠΑΟΚ η UEFA – Τι αναφέρει σε ανάρτησή της

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ στέκεται με ανάρτησή της η UEFA το βράδυ της Τρίτης 27/1 μετά την τραγωδία με τον θάνατο επτά φίλων της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει με ανάρτησή της η UEFA στέλνει τα συλλυπητήρια της στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σε αυτές τις στιγμές θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επλήγησαν από αυτό το τραγικό δυστύχημα» αναφέρει.

