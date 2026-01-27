Στο πλευρό του ΠΑΟΚ η UEFA – Τι αναφέρει σε ανάρτησή της
Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Στο πλευρό του ΠΑΟΚ στέκεται με ανάρτησή της η UEFA το βράδυ της Τρίτης 27/1 μετά την τραγωδία με τον θάνατο επτά φίλων της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει με ανάρτησή της η UEFA στέλνει τα συλλυπητήρια της στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.
🖤🤍 Standing with the @PAOK_FC family in times of grief. Sincere condolences to everyone affected by this tragic accident. pic.twitter.com/Oo6hOjQULH— UEFA (@UEFA) January 27, 2026
«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σε αυτές τις στιγμές θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επλήγησαν από αυτό το τραγικό δυστύχημα» αναφέρει.
