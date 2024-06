Ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε ότι ακόμα και τώρα που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση δεν έχει ξεχάσει τα μυστικά του ταλέντου του.

Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια προπόνησης της Εθνικής ομάδας ο Βασίλης Σπανούλης ευστόχησε σε οκτώ τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες δείχνοντας ότι πέρα από προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μπορεί να φορέσει σορτσάκι και να μπει να παίξει αν χρειαστεί στο Προολυμπιακό τουρνουά.

Δείτε το βίντεο:

Once a scorer, always a scorer… Coach Spanoulis reminded us of the player Spanoulis scoring 8/8 behind the arc!@FIBA #FIBAOQT #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/XFPSS0L3nM