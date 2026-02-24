Πρόωρος αποκλεισμός στο Ντουμπάι για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο του Dubai Open, καθώς ηττήθηκε 6-4, 7-5 από τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές, με τον Γάλλο να μετρά πλέον τέσσερις νίκες και τον Έλληνα μόλις μία, το 2021. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Defending champ is out 👀



Ugo Humbert puts in a clinical display to defeat Tsitsipas 6-4 7-5 and move through in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/ZYT51DdZY6— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026

Έτσι θα χάσει περισσότερες από 12 θέσεις και θα είναι εκτός top-40.

Allez Ugo! 👏



Ugo Humbert takes out the reigning champion Tsitsipas to move into Round 2 ✌️#DDFTennis @DDFTennis pic.twitter.com/uzAuYe4BSo February 24, 2026

Το παιχνίδι

Το 1ο σετ κρίθηκε σε ένα μπρέικ που έκανε ο Γάλλος στο 10ο γκέιμ. Έφτασε στο 6-4 και το έκλεισε. Στο 2ο ο Ουμπέρ είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς το έσβησε για το 4-4.

Ο Γάλλος με το σερβίς του έφτασε στο 5-4 αλλά με τον ίδιο τρόπο ο Έλληνας ισοφάρισε (5-5). O Oυμπέρ πήγε στο 6-5 και είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ.

O Γάλλος εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ πόιντ και έκλεισε (7-5) το σετ και το παιχνίδι.