ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόωρος αποκλεισμός στο Ντουμπάι για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ο Έλληνας τενίστας δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του

Alejandro Garcia / EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο του Dubai Open, καθώς ηττήθηκε 6-4, 7-5 από τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές, με τον Γάλλο να μετρά πλέον τέσσερις νίκες και τον Έλληνα μόλις μία, το 2021. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2025.

Έτσι θα χάσει περισσότερες από 12 θέσεις και θα είναι εκτός top-40.

Το παιχνίδι

Το 1ο σετ κρίθηκε σε ένα μπρέικ που έκανε ο Γάλλος στο 10ο γκέιμ. Έφτασε στο 6-4 και το έκλεισε. Στο 2ο ο Ουμπέρ είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς το έσβησε για το 4-4.

Ο Γάλλος με το σερβίς του έφτασε στο 5-4 αλλά με τον ίδιο τρόπο ο Έλληνας ισοφάρισε (5-5). O Oυμπέρ πήγε στο 6-5 και είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ.

O Γάλλος εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ πόιντ και έκλεισε (7-5) το σετ και το παιχνίδι.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

