Παρτιζάν – ΠΑΟΚ: Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι (Βίντεο)

Ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι δίνουν στο πλαίσιο του τουρνουά «Open Air» στο Βελιγράδι Παρτιζάν και ΠΑΟΚ.

Πολυάριθμοι φίλοι της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε ένα φιλικό ματς που διεξάγεται σε ιδιαίτερο κλίμα, το οποίο επιβεβαιώνει τις αδελφικές σχέσεις που συνδέουν εδώ και χρόνια τις δύο ομάδες.