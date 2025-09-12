Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Παρτιζάν – ΠΑΟΚ: Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι (Βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες

Παρτιζάν – ΠΑΟΚ: Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι δίνουν στο πλαίσιο του τουρνουά «Open Air» στο Βελιγράδι Παρτιζάν και ΠΑΟΚ.

Πολυάριθμοι φίλοι της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε ένα φιλικό ματς που διεξάγεται σε ιδιαίτερο κλίμα, το οποίο επιβεβαιώνει τις αδελφικές σχέσεις που συνδέουν εδώ και χρόνια τις δύο ομάδες.

