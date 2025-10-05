Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Προβάδισμα με Τσικίνιο οι «ερυθρόλευκοι» – Αποδοκιμασίες στην Τούμπα

Μπροστά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο οι Πειραιώτες

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός πήγε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στην Τούμπα.

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σημείωσε στο 22ο λεπτό ο Τσικίνιο.

Παράλληλα, με το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος οι φίλοι του ΠΑΟΚ αποδοκίμασαν τους παίκτες και την ομάδα τους καθώς έχουν πολλά παράπονα για τις εμφανίσεις και τις ήττες στα τελευταία παιχνίδια.

