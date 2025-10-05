ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Προβάδισμα με Τσικίνιο οι «ερυθρόλευκοι» – Αποδοκιμασίες στην Τούμπα

Ο Ολυμπιακός πήγε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στην Τούμπα.

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σημείωσε στο 22ο λεπτό ο Τσικίνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, με το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος οι φίλοι του ΠΑΟΚ αποδοκίμασαν τους παίκτες και την ομάδα τους καθώς έχουν πολλά παράπονα για τις εμφανίσεις και τις ήττες στα τελευταία παιχνίδια.