Παναθηναϊκός: Την Κυριακή η άφιξη του Αντίνο στην Ελλάδα

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό έχει ολοκληρωθεί πλέον και στο τυπικό της σκέλος, ως προς την ανταλλαγή εγγράφων, μετά την προφορική συμφωνία που υπήρξε με τη Γοδόι Κρουζ τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/1).

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που όπως αναφέρουν οι Αργεντινοί δημοσιογράφοι αποχαιρέτισε ήδη τους συμπαίκτες του στη Γοδόι Κρουζ, αναμένεται στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του στις 15:15 της Κυριακής (18/1), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα πάντα γύρω απ’ τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.