Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Τον έσωσε με buzzer beater ο Γερεμέγεφ

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γερεμέγεθ πήρε τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) κόντρα στον ΠΑΟΚ εντός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με διάθεση να πιέσει ψηλά απ’ τα πρώτα λεπτά και μόλις στο 2ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Τζούριτσιτς μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά κι αρχικά έκανε μία χαμηλή πάσα η οποία κόπηκε. Η μπάλα κατέληξε ξανά στα πόδια του Σέρβου μεσοεπιθετικού, ο οποίος εκτέλεσε από πλάγια θέση, αλλά το τελείωμά του χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Κοτάρσκι.

Μετά το πρώτο τέταρτο, ο ΠΑΟΚ άρχισε να κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα στα πόδια του κι αφού απέφυγε τους κινδύνους στις προσπάθειες των Παλάσιος και Τσέριν, βρήκε την ευκαιρία να «χτυπήσει» την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζίβκοβιτς πήρε την μπάλα στα δεξιά, έκανε παράλληλη μπαλιά προς τον Κωνσταντέλια που τη βρήκε το τακουνάκι, ο Μπρινιόλι απομάκρυνε τη μπάλα με το ένα χέρι αλλά ο Μπράντον Τόμας που καιροφυλαχτούσε ήρθε από πίσω κι έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Στο 29’ ο Κώτσιρας βρέθηκε έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ κι έκανε το διαγώνιο σουτ, με τον Κοτάρσκι εντυπωσιακά να διώχνει με το ένα χέρι σε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός έφερε το ματς στα ίσα με τον Παλάσιος. Από σέντρα του Τζούριτσιτς από τα δεξιά προς τον Μπερνάρ, η μπάλα αποκρούστηκε ασθενώς απ’ τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ κι ο Παλάσιος έβαλε δυνατά το πόδι του και με χαμηλό τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1, με τη βοήθεια και του δεξιού δοκαριού.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία. Ο Κώτσιρας έκλεψε τη μπάλα από τα δεξιά, με τον Κοτάρσκι να είναι εκτός εστίας, δεν πλάσαρε, αλλά γύρισε προς τον Παλάσιος, που την άφησε να περάσει κάτω από τα πόδια του, χωρίς να υπάρχει πίσω συμπαίκτης του. Με τα πολλά η μπάλα κατέληξε στον Μπερνάρ που σούταρε από τα αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ βγήκε μπροστά για να «χτυπήσει» ξανά την άμυνα του Παναθηναϊκού και στο 49’ ο Τόμας δεν πρόλαβε για… εκατοστά να κάνει το 1-2. Στο 55’ ο Παλάσιος από καλή θέση δεν μπόρεσε να εκτελέσει εύστοχα, σουτάροντας λίγο άουτ, ενώ στο 56’ η οβίδα του Μπράντον Τόμας χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι κι έφυγε άουτ.

Στο 58’ ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά το προβάδισμα, όταν ο Τάισον πήρε μέτρα από το κέντρο προς την εστία του Παναθηναϊκού, πέρασε τη μπάλα στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος με ωραίο πλασέ έκανε το 1-2 για τον δικέφαλο του Βορρά.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πιέσει με τις αλλαγές του Γιοβάνοβιτς με τον Βιλένα να έχει τρεις τελικές στο 78’ και στο 82’ που δεν μπόρεσαν να βρουν στόχο, ενώ στο 88’ ο Κοτάρσκι έκανε τρομερή επέμβαση σε κεφαλιά του Γεντβάι από κόρνερ του Βιλένα.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως ο ΠΑΟΚ θα έφευγε με το «διπλό» από τη Λεωφόρο για τρίτη σερί σεζόν στην κανονική περίοδο, ήρθε η «λύτρωση» για τους «πράσινους» με τον Γερεμέγεφ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έπειτα από σέντρα του Μλαντένοβιτς, που διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και «έσωσε» τον έναν βαθμό για τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Χουάνκαρ (82’ Μλαντένοβιτς), Αράο, Τσέριν (76’ Βιλένα), Παλάσιος (70’ Μαντσίνι), Τζούριτσιτς (70’ Βέρμπιτς), Μπερνάρ, Ιωαννίδης (82’ Γερεμέγεφ).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπαμπά, Τσιγγάρας (62’ Οζντόεφ), Σβαμπ (71’ Μεϊτέ), Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (62’ Ντεσπότοφ), Τάισον (83’ Μουργκ), Μπράντον Τόμας (71’ Σαμάτα).

