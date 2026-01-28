Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-85: Έβαψε «πράσινο» το ντέρμπι για την Α1 γυναικών

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 88-85 του Ολυμπιακού εντός έδρας για την Α1 μπάσκετ γυναικών το απόγευμα της Τετάρτης 28/1.

Οι «πράσινες» βγάζοντας ψυχή από την αρχή του αγώνα έκαναν το 2/2 κόντρα στις «ερυθρόλευκες» και έκαναν ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Άρτεμις Σπανού ήταν το απόλυτο πρόσωπο καθώς πέτυχε 24 πόντους, πήρε 10 ριμπάουντ κι έδωσε 6 ασίστ, ενώ η Πρινς είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, δύο κοψίματα, η Ιωάννα Κριμίλη πέτυχε 14 πόντους με 3/4 τρίποντα κι η Φιγιόντα Φιτζέραλντ 11, έχοντας και επτά ασίστ.

Για τον Ολυμπιακό η Σιέρα Τζόνσον και η Ελεάννα Χριστινάκη πέτυχαν από 19 πόντους, ενώ η Γούλφολκ πέτυχε 18 πόντους, έχοντας παράλληλα επτά ριμπάουντ κι άλλες τόσες ααίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 43-38, 67-62, 88-85