Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1: «Πράσινο» το ντέρμπι και 1-0 στους ημιτελικούς της Volley League ανδρών

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον συναρπαστικό, πρώτο ημιτελικό των play off της Volley League ανδρών, επικρατώντας του Ολυμπιακού στο clasico με 3-1 σετ στο κατάμεστο κλειστό του Μετς, έκανε το 1-0 στις νίκες και ψάχνει πλέον άλλες δύο στη σειρά για να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Με τον Ράσμους Νίλσεν να «εκτελεί» από παντού και τους Πάτρικ Γκάσμαν κι Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο να προσφέρουν πολύτιμους πόντους σε επίθεση και μπλοκ, οι «πράσινοι» έφεραν το παιχνίδι στο δικό τους τέμπο στο πρώτο και στο τρίτο σετ κι έκαναν μία τρομερή ανατροπή στο τέταρτο σετ (απ’ το 19-22), για να πάρουν την πρώτη νίκη, έχοντας ως μεγάλο «όπλο» το σερβίς (12-4 οι άσσοι).

Η έτερη ημιτελική σειρά ανάμεσα στον Μίλωνα και τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου (14/3, 20:30) στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης».

Τα σετ: 25-16, 21-25, 25-20 28-26