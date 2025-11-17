Παίκτης του Καμερούν πιάστηκε να απατάει την influencer κοπέλα του – “Κοιμάται μέσα ο θείος μου” της είπε για να μην μπει στο διαμέρισμα

Ο διεθνής μέσος του Καμερούν Μουμί Ενγκαμαλέ βίωσε μία μεγάλη απογοήτευση το βράδυ της Κυριακής (16/11) καθώς η ομάδα του δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026 χάνοντας με 0-1 του Κόνγκο στον ημιτελικό των play off των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, ο μέσος της Ντιναμό Μόσχας έγινε viral για τους λάθος λόγους τις προηγούμενες μέρες καθώς όπως ισχυρίζεται η influncer και σύντροφος του Νίκι Σίι, ο Ενγκαμαλέ πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να την απατάει. Η Σίι είχε υποψίες ότι ο σύντροφος της είχε σχέση με άλλη γυναίκα και φρόντισε να το αποδείξει με μία… επιχείρηση, την οποία κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό οι συνεργάτες της.

Η ίδια εμφανίστηκε ξαφνικά στο διαμέρισμα του συντρόφου, ο οποίος την εμπόδισε να μπει στο διαμέρισμα αρχικά λέγοντας ότι μέσα στο σπίτι είναι «… ο θείος μου και κοιμάται».

Η Σίι φυσικά και δεν πείστηκε και αφού δύο από τους συνεργάτες της συγκράτησαν τον Ενγκαμαλέ μπήκαν στο διαμέρισμα όπου ανακάλυψαν ότι αντί για τον θείο στη ντουλάπα ήταν… κρυμμένη μια νεαρή κοπέλα, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι personal trainer.

⚽ Cacho 🌎

Moumi Ngamaleu, jugador de la selección de Camerún 🇨🇲 se vio envuelto en un escándalo. Su (ahora) ex pareja,

la influencer rusa 🇷🇺 Nikki Seey publico un video en el que el futbolista le estaría siendo infiel 😯🫎. pic.twitter.com/eXBjyNnH3E— NotiCancha (@porqueTcol) November 12, 2025

Η υπόθεση έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα στη Ρωσία, κυρίως λόγω της φήμης του Νγκαμαλέ, ο οποίος είναι βασικό στέλεχος της Ντινάμο Μόσχας και διεθνής με το Καμερούν. Το γεγονός σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν ο παίκτης ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα, ενόψει του αγώνα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

«Είναι ένας βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος, απορροφημένος στα δικά του προβλήματα και χωρίς ενσυναίσθηση. Ούτε έδειξε μεταμέλεια ούτε ζήτησε συγγνώμη και έμοιαζε απολύτως ψύχραιμος» ανέφερε η Σίι στα ρωσικά ΜΜΕ.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο ποδοσφαιριστής ούτε ο σύλλογός του έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση.

Ο Νίκολας Μούμι Νγκαμαλέ υπέγραψε για τη Ντιναμό Μόσχας από τη Γιανγκ Μπόις το 2022. Ο 31χρονος έχει σκοράρει 14 φορές σε 78 αγώνες με τη ρωσική ομάδα. Για το Καμερούν, ο εξτρέμ έχει αγωνιστεί 63 φορές, πετυχαίνοντας 5 γκολ.