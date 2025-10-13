Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο “σάρωσε” – Καλύτερος παίκτης του Σεπτεμβρίου στη Super League

Εντυπωσίασε τους φιλάθλους της Super League ο Τσικίνιο με τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβριο.

Ο Πορτογάλος παίκτης ξεχώρισε στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, όπου τα δύο γκολ που πέτυχε, έδωσαν τη νίκη στους «ερυθρόλευκους».

Στα τρία παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός τον Σεπτέμβριο για την Super League, πήρε δύο νίκες κόντρα στον Πανσερραϊκό και το Λεβαδειακό, ενώ στο ντέρμπι των “αιωνίων” έμεινε ισόπαλος της Λεωφόρου με 1-1. Ο Τσικίνιο ήταν ο καλύτερος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ και αυτό ανάγκασε το κοινό να τον ψηφίσει ως MVP.

Συγκέντρωσε σχεδόν 58% και άφησε δεύτερο τον Ανδρέα Τετέι με 16%. Την εξάδα συμπλήρωσαν οι Ατανάσοφ, Ελίασον, Όζμπολτ και Λάμπρου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον MVP του Σεπτεμβρίου