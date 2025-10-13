Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο “σάρωσε” – Καλύτερος παίκτης του Σεπτεμβρίου στη Super League

Ο Πορτογάλος παίκτης ξεχώρισε στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο “σάρωσε” – Καλύτερος παίκτης του Σεπτεμβρίου στη Super League
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Εντυπωσίασε τους φιλάθλους της Super League ο Τσικίνιο με τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβριο.

Ο Πορτογάλος παίκτης ξεχώρισε στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, όπου τα δύο γκολ που πέτυχε, έδωσαν τη νίκη στους «ερυθρόλευκους».

Στα τρία παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός τον Σεπτέμβριο για την Super League, πήρε δύο νίκες κόντρα στον Πανσερραϊκό και το Λεβαδειακό, ενώ στο ντέρμπι των “αιωνίων” έμεινε ισόπαλος της Λεωφόρου με 1-1. Ο Τσικίνιο ήταν ο καλύτερος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ και αυτό ανάγκασε το κοινό να τον ψηφίσει ως MVP.

Συγκέντρωσε σχεδόν 58% και άφησε δεύτερο τον Ανδρέα Τετέι με 16%. Την εξάδα συμπλήρωσαν οι Ατανάσοφ, Ελίασον, Όζμπολτ και Λάμπρου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον MVP του Σεπτεμβρίου

  1. Τσικίνιο 57,66%
  2. Α. Τετέι 16,32%
  3. Γ. Ατανάσοφ 9,42%
  4. Ν. Ελίασον 7,50%
  5. Α. Όζμπολτ 5,04%
  6. Λ. Λάμπρου 4,06%
