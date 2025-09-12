Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ συμπεριέλαβε στην αποστολή για πρώτη φορά τους νεοαποκτηθέντες Ντάνιελ Ποντένσε, Μεχντί Ταρέμι και Γκουστάβο Μάνσα.

Το “βάπτισμα του πυρός” πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Έξαρχος.