Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
Το... βάπτισμα του πυρός δέχθηκε και ο νεαρός τερματοφύλακας Έξαρχος
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague απέναντι στον Πανσερραϊκό.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ συμπεριέλαβε στην αποστολή για πρώτη φορά τους νεοαποκτηθέντες Ντάνιελ Ποντένσε, Μεχντί Ταρέμι και Γκουστάβο Μάνσα.
Το “βάπτισμα του πυρός” πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Έξαρχος.
