Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Το... βάπτισμα του πυρός δέχθηκε και ο νεαρός τερματοφύλακας Έξαρχος

Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ  συμπεριέλαβε στην αποστολή για πρώτη φορά τους νεοαποκτηθέντες Ντάνιελ ΠοντένσεΜεχντί Ταρέμι και Γκουστάβο Μάνσα

Το “βάπτισμα του πυρός” πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Έξαρχος.

