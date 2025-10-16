Ολυμπιακός: Με κόσμο στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΛ

Με την στήριξη των φιλάθλων τους θα αγωνιστεί στο γήπεδο της ΑΕΛ, το ερχόμενο Σάββατο (18/10), η ομάδα του Ολυμπιακού.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως τα εισιτήρια του αγώνα διατίθενται μέσω διαδικτύου και για την αγορά τους απαιτείται κάρτα φιλάθλου της ΑΕΛ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

“Για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στην ΑΕΛ, που θα γίνει το Σάββατο (18/10, 17:00) στο AEL FC ARENA, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά εισιτηρίων απαιτείται κάρτα φιλάθλου της ΑΕΛ (πατήστε εδώ).

Για την αγορά εισιτηρίου πατήστε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet”.