Ντανιέλ Ποντένσε: Υπέγραψε στον Ολυμπιακό – Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του από την Αλ Σαμπάμπ

Υπέγραψε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος εξτρέμ Ντανιέλ Ποντένσε, με την Αλ Σαμπάμπ να ανακοινώνει τον δανεισμό του παίκτη.

Ο Ποντένσε έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας 1/9, για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντριλίμπαρ.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον υποδέχτηκαν θερμά περίπου 3.000 φίλαθλοι της ομάδας και τον καλωσόρισαν ξανά στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος από την υποδοχή που είχε: «Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσα να ήμουν. Είναι τρελό αυτό που ζω εδώ και δεν μπορώ να το περιγράψω. Για πολλούς λόγους εδώ είναι το σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω. Δεν περίμενα αυτήν την υποδοχή μετά την τελευταία μου αποχώρηση αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού ακόμα με εκπλήσσουν.

Τώρα τρέμω! Ήρθα εδώ για να μείνω. Θέλω να μείνω εδώ ακόμα και για δέκα χρόνια. Θέλω να μείνω εδώ σε όλη μου τη ζωή. Αγαπώ τον Μεντιλίμπαρ»

Μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πήγε στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Κώστα Καραπαπά μάλιστα να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Μαζί με τον αντιπρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και τον Ντάνιελ Ποντένσε ήταν και ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Εκεί, έπεσαν και επίσημα οι υπογραφές, ενώ οι ανακοινώσεις από πλευράς Ολυμπιακού, θα γίνουν σήμερα Τρίτη.