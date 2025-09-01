Ντανιέλ Ποντένσε: Η νέα ώρα άφιξης του στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Γνωστή έγινε η νέα ώρα άφιξης του Ντανιέλ Ποντένσε στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή να φτάνει στο “Ελ. Βενιζέλος” στις 20:30.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος εξτρέμ, ο οποίος θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να έρθει στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09), όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο παίκτης, η αραβική ομάδα ξέχασε να του δώσει την απαραίτητη εξουσιοδότηση που χρειάζεται για να φύγει από την χώρα κι έτσι αναγκάστηκε να πάρει επόμενη πτήση.

Έτσι, ο Ντάνιελ Ποντένσε θα φτάσει στην χώρα μας στις 20:30 για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα.