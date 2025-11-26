Νεϊμάρ: Ξανά τραυματίας – Χάνει την σεζόν ο Βραζιλιάνος

Δεν έχουν τελειωμό οι τραυματισμοί για τον Νεϊμάρ ο οποίος θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηνίσκο.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar has suffered a knee injury and is OUT for the ENTIRE 2025 and possibly even longer! 🇧🇷❌



— @geglobo pic.twitter.com/Puxd15x5aV ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 26, 2025

Η Σάντος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση μιας και ο σουπερσταρ της ομάδας δεν θα μπορέσει να τους βοηθήσει στην προσπάθεια να γλιτώσουν τον υποβιβασμό. Οι Βραζιλιάνοι βρίσκονται στην 17η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα με 38 βαθμούς και υπολύπονται ακόμη 3 αγώνες για την λήξη της σεζόν.

Δύσκολη περίοδος για τον Νεϊμάρ που δε θα μπορέσει να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα, φτάνοντας τους 45 τραυματισμούς από το 2014.