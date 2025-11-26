“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεϊμάρ: Ξανά τραυματίας – Χάνει την σεζόν ο Βραζιλιάνος

Αβοήθητη η Σάντος στα τελευταία 3 παιχνίδια

Νεϊμάρ: Ξανά τραυματίας – Χάνει την σεζόν ο Βραζιλιάνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Δεν έχουν τελειωμό οι τραυματισμοί για τον Νεϊμάρ ο οποίος θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηνίσκο.

Η Σάντος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση μιας και ο σουπερσταρ της ομάδας δεν θα μπορέσει να τους βοηθήσει στην προσπάθεια να γλιτώσουν τον υποβιβασμό. Οι Βραζιλιάνοι βρίσκονται στην 17η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα με 38 βαθμούς και υπολύπονται ακόμη 3 αγώνες για την λήξη της σεζόν.

Δύσκολη περίοδος για τον Νεϊμάρ που δε θα μπορέσει να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα, φτάνοντας τους 45 τραυματισμούς από το 2014.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

