Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Κατέρρευσε και ηττήθηκε

O ΠΑΟΚ δεν έβγαλε τον καλό του εαυτό και ηττήθηκε με 95-73 εκτός έδρας από την Μπιλμπάο για τη δεύτερη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup.

Κάπως έτσι μετά από αυτή την ήττα η ομάδα της Θεσσαλονίκης έπεσε στο 2-1 στη βαθμολογία του ομίλου, με την Μπιλμπάο να παραμένει αήττητη έχοντας 3-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την GBL την Κυριακή 18/1.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73