ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Πράξη πρώτη στην Θεσσαλονίκη για τον τελικό του Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπιλμπάο (19:15, ΕΡΤ2) στον πρώτο αγώνα του τελικού του Europe Cup, με μόνο στόχο το προβάδισμα για τον επαναληπτικό στην Ισπανία.

Ο «δικέφαλος του βορρά» το έκανε ξανά, περνώντας για 2η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Europe Cup κόντρα στην ίδια αντίπαλο. Την περσινή σεζόν, οι Ισπανοί είχαν κατακτήσει το τρόπαιο και άφησαν με άδεια χέρια τους παίκτες του ΠΑΟΚ που φέτος θα αναζητήσουν την εκδίκηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά που βρέθηκαν στον τελικό, οι Θεσσαλονικείς έχουν τον πρώτο αγώνα στην έδρα τους και με την βοήθεια του κόσμου του θα κάνει τα πάντα για την νίκη. Οι δύο τους έχουν συναντηθεί συνολικά 4 φορές με την Μπιλμπάο να έχει 3 νίκες, με την πιο πρόσφατη να είναι τον περασμένο Φλεβάρη στην φάση των ομίλων.

Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/04 στην έδρα των Βάσκων. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, εκτός από την οριακή ήττα κόντρα στην Μπιλμπάο με 87-88, δεν έχει ηττηθεί φέτος στο «Παλατάκι».