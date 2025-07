Λορέντζο Μπράουν: Τέλος από τον Παναθηναϊκό – Συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Λορέντζο Μπράουν και του ευχήθηκε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε 6.3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ στη Euroleague, συνεχίζει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Στο μήνυμά του, το «τριφύλλι», ανέφερε: «Ευχαριστούμε Λορέντζο Μπράουν! Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενό σου κεφάλαιο».

Thank you Lorenzo Brown!



Wishing you all the best on your next chapter! 🙏💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/fJ0tlUk8JY— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 12, 2025