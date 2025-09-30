Λήδα Μανθοπούλου: «Χάλκινη» η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρά στίβου

Συνεχίζει να χαρίζει μεγάλες συγκινήσεις στον ελληνικό αθλητισμό η Λήδα Μανθοπούλου, η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Αίαντα Μανθόπουλου. Η νεαρή αθλήτρια του παρά στίβου κατέκτησε ακόμη ένα μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση, ανεβαίνοντας στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παραστίβου στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Η Λήδα Μανθοπούλου εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα της κατηγορίας Τ38, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση. Η αθλήτρια πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 12.72 δευτερόλεπτα, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για τη φετινή σεζόν.

Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε σταθερή ανοδική πορεία. Την πρώτη θέση στον αγώνα κατέκτησε η Μεχία Μοράλες, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Παλομέκε Μορένο.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στις ήδη λαμπρές επιτυχίες της Λήδας. Θυμίζουμε ότι η αθλήτρια είχε «λάμψει» και στους πρόσφατους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, όπου είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 100μ. της ίδιας κατηγορίας (Τ38).

Η Λήδα Μανθοπούλου συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης, αποδεικνύοντας ότι με αφοσίωση και σκληρή δουλειά, οι στόχοι γίνονται πραγματικότητα.