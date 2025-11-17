Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πόζαρε με τη φανέλα του Ολυμπιακού – Το δώρο των αδερφών Αγγελόπουλων
Είχε παρακολουθήσει τον αγώνα με την Ζαλγκίρις
Τη φανέλα του Ολυμπιακού έλαβε ως δώρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τους αδερφούς Αγγελόπουλους στον πρόσφατο αγώνα με την Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε βρεθεί για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση στις εξέδρες του ΣΕΦ και η διοίκηση του συλλόγου της χάρισε τη φανέλα του τμήματος.
«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.
Οι Πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!» ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Olympiacos B.C. had the honor of hosting @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle at Peace & Friendship Stadium for the game against Zalgiris! 🔴⚪️
Presidents Panayotis and George Angelopoulos were thrilled to welcome her and share the unforgettable atmosphere of another European… pic.twitter.com/iQdPQlBO9k— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 17, 2025
