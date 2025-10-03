Η Στεφανίδη απαντά στα σχόλια για τα κιλά της στο Instagram (Εικόνα)

Πριν από τρεις μήνες η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, και σκοπεύει να συνεχίσει τους αγώνες της στο επί κοντώ.

Ξεκίνησε τις προπονήσεις στις ΗΠΑ υπό τις οδηγίες του συντρόφου και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ, έχοντας στόχο να βρει την φόρμα της και να επιστρέψει στη δράση το 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από την προπόνηση της, με έναν χρήστη να της σχολιάζει «για τα κιλάκια». Η χρυσή Ολυμπιονίκης είναι φυσικό να έχει πάρει κάποια κιλά λόγω της εγκυμοσύνης και εκνευρίστηκε με το σχόλιο.

Έτσι απάντησε δημόσια. «Βλέπεις γυναίκα να κάνει ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3 μήνες μετά από την γέννηση του παιδιού της και λες… τι να πω, τι να πω… και λες αυτό» έγραψε και ανέβασε φωτογραφία από την προπόνηση αλλά και το σχόλιο του χρήστη.