Η Αίγυπτος εκθρόνισε την Ακτή Ελεφαντοστού και συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Copa Africa
Θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη στα ημιτελικά
Με το μεγάλο της «αστέρι», Μοχάμεντ Σαλάχ, να την οδηγεί εκ του ασφαλούς (ασίστ και γκολ), η Αίγυπτος νίκησε δύσκολα με 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού κι έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Copa Africa.
Ο Μαρμούς στο 4′, ο Ράμπια στο 32′ από πάσα του Σαλάχ και ο επιθετικός της Λίβερπουλ στο 52′ ήταν οι σκόρερ των «Φαραώ», που με το αυτογκόλ του Φατούχ στο 40′ είχαν βάλει ξανά στο παιχνίδι τους Ιβοριανούς. Ο Ντουέ στο 73′ έβαλε ξανά την Ακτή στο παιχνίδι, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.
Πλέον, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της 14ης Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίξει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο-Νιγηρία.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Copa Africa και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Προημιτελική Φάση 09/01/2026
Α.Μάλι – Σενεγάλη 0-1
Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2 10/01/2026
Γ.Αλγερία – Νιγηρία 0-2
Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2 Ημιτελικοί 14/1/2026 α.Σενεγάλη – Αίγυπτος 18:00
β.Μαρόκο – Νιγηρία 21:00 Μικρός Τελικός 17/1/2026 18:00 Τελικός 18/1/2026 21:00
