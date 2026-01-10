Η Αίγυπτος εκθρόνισε την Ακτή Ελεφαντοστού και συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Copa Africa

Με το μεγάλο της «αστέρι», Μοχάμεντ Σαλάχ, να την οδηγεί εκ του ασφαλούς (ασίστ και γκολ), η Αίγυπτος νίκησε δύσκολα με 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού κι έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Copa Africa.

Ο Μαρμούς στο 4′, ο Ράμπια στο 32′ από πάσα του Σαλάχ και ο επιθετικός της Λίβερπουλ στο 52′ ήταν οι σκόρερ των «Φαραώ», που με το αυτογκόλ του Φατούχ στο 40′ είχαν βάλει ξανά στο παιχνίδι τους Ιβοριανούς. Ο Ντουέ στο 73′ έβαλε ξανά την Ακτή στο παιχνίδι, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της 14ης Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίξει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο-Νιγηρία.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Copa Africa και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Προημιτελική Φάση 09/01/2026

Α.Μάλι – Σενεγάλη 0-1

Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2 10/01/2026

Γ.Αλγερία – Νιγηρία 0-2

Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2 Ημιτελικοί 14/1/2026 α.Σενεγάλη – Αίγυπτος 18:00

β.Μαρόκο – Νιγηρία 21:00 Μικρός Τελικός 17/1/2026 18:00 Τελικός 18/1/2026 21:00