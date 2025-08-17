Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε λύγισε την Σεβίλλη του Αλμέιδα – Πήρε το ντέρμπι η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη στην έναρξη της Premier League για την σεζόν 2025-26 επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 0-1 σε μία γεμάτη μέρα για τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

H ομάδα του Λονδίνου κέρδισε στο Όλντ Τράφορντ σε ένα ματς που οι παίκτες του Αρτέτα δεν είχαν πολλές ευκαιρίες, όμως είχαν την ουσία, φεύγοντας με τη νίκη μετά από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Μπαγιντίρ. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Καλαφιόρι με κεφαλιά μετά από «δώρο» του Τούρκου τερματοφύλακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, η Τσέλσι κόλλησε στο μηδέν παρά τις σημαντικές ευκαιρίες με την Κρίσταλ Πάλας να αντέχει και να παίρνει την λευκή ισοπαλία (0-0). Από την άλλη πλευρά, η Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με αντίπαλο τη Μπρέντφορντ, επικρατώντας εύκολα με 3-1.

Στην La Liga ξεχώρισε η μάχη της Μπιλμπάο με την Σεβίλλη που είχε και… ελληνικό χρώμα καθώς ο Ερνέστο Βαλβέρδε πανηγύρισε την νίκη (3-2) επί της ομάδας του του Ματίας Αλμέιδα. Η Αθλέτικ καρδιοχτύπησε, καθώς ενώ ήταν μπροστά με 2-0 στο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε σε 2-2 στην επανάληψη, με τη λύση να έρχεται λίγο πριν τα 90′, για το τελικό 3-2.

Η Χετάφε έφυγε με το διπλό από την έδρα της Θέλτα με σκορ 2-0, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Premier League: Αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2

(37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1

(55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0

(61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0

(10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γουλβς – Σίτι 0-4

(34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 80′ Τσερκί)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1

(5′, 45+2′ Γουντ, 42′ Εντόι – 78′ πεν. Τιάγκο)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1

(13′ Καλαφιόρι)

La Liga (1η αγωνιστική)

Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57’ Ρόκα – 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)

Βιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0 (29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3 (7′ Ραφίνια, 23′ Φεράν Τόρες, 90+4′ Γιαμάλ)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεάδ 1-1 (57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)

Αλαβές-Λεβάντε 2-1 (36′ Μαρτίνεθ, 90+2΄Τενάλια – 68′ Τόλιαν)

Θέλτα-Χετάφε 0-2 (47’ Λίσο, 72’ Ούτσε)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σεβίλη 3-2 (36′ Γουίλιαμς, 43′ Σανάντι, 81′ Ναβάρο – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)

Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

Έλτσε-Μπέτις 18/8

Ρεάλ Μαδρίτης -Οσασούνα 19/8