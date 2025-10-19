ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του αγώνα

Ντέρμπι κορυφής στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Super League.

Αμφότεροι, πάντως, θα έχουν να σκέφτονται και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν, με την ΑΕΚ να παίζει με την Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10, 19:45 – OPAP Arena) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Λιλ (Πέμπτη 23/10, 22:00 – «Πιέρ Μορουάν») για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκλονιστικά τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια ανάμεσα στις δυο ομάδες, με κεντρικό πρόσωπο τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ να έχει παρελθόν και με τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Γκρούγιτς, Μαρίν, Κουτέσα, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Γιακουμάκης.