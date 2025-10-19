ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Με «θρίαμβο» πάτησε κορυφή στη βαθμολογία της Super League

Ο ΠΑΟΚ όντας κυρίαρχος επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ εκτός έδρας και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της Super League.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης με αυτή τη μεγάλη νίκη έφτασε τους 17 βαθμούς και είναι μόνος πρώτος, με τον Ολυμπιακό να είναι στους 16 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ.

Τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση σημείωσαν οι Μπάμπα στο 45ο λεπτό και ο Κωνσταντέλιας στο 49ο λεπτό, ενώ η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μουκουντί στο 86ο λεπτό.