Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Με «θρίαμβο» πάτησε κορυφή στη βαθμολογία της Super League

Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Με «θρίαμβο» πάτησε κορυφή στη βαθμολογία της Super League
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:04

Ο ΠΑΟΚ όντας κυρίαρχος επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ εκτός έδρας και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της Super League.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης με αυτή τη μεγάλη νίκη έφτασε τους 17 βαθμούς και είναι μόνος πρώτος, με τον Ολυμπιακό να είναι στους 16 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση σημείωσαν οι Μπάμπα στο 45ο λεπτό και ο Κωνσταντέλιας στο 49ο λεπτό, ενώ η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μουκουντί στο 86ο λεπτό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ