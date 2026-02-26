Μηνιγγίτιδα στα μωρά: Τα προειδοποιητικά σημάδια 

Ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει το περιστατικό με το πέντε μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου με μηνιγγίτιδα. Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος παρουσίασε υψηλό πυρετό το πρωί του Σαββάτου, ενώ το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εμφάνισε αιμορραγικά εξανθήματα. Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, παρέμειναν για ώρες χωρίς να πραγματοποιηθεί εξέταση από την παιδίατρο ή οποία παρ’ ότι εφημέρευε δεν εμφανίστηκε ποτέ με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Σπάνια αλλά σοβαρή νόσος

Μηνιγγίτιδα ονομάζεται η φλεγμονή των μηνίγγων, των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή νόσος και στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να αποβεί μοιραία. Η πιο υψηλή περίοδος κινδύνου στα παιδιά είναι μεταξύ της γέννησης και μέχρι την ηλικία των 2 ετών, με το μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι τους πρώτους 3-8 μήνες της ζωής τους.

Τα «ύποπτα» συμπτώματα

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα μηνιγγίτιδας στα μωρά τα οποία πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς περιλαμβάνουν:

-Διόγκωση στο μαλακό σημείο στην κορυφή του κεφαλιού.

-Πυρετός.

-Υποθερμία.

-Δυσκαμψία στον αυχένα.

-Ευερεθιστότητα και κλάμα, ειδικά όταν τα σηκώνετε. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται σε ακαμψία στον αυχένα ή σε πόνους στο σώμα.

-Ταχεία αναπνοή.

-Το μωρό δεν τρώει.

-Αυξημένη υπνηλία.

-Κόκκινο εξάνθημα ή σημάδια στο σώμα. Εάν το μωρό σας παρουσιάζει πυρετό και εξάνθημα θα πρέπει να το μεταφέρετε επειγόντως στο νοσοκομείο.

Θεραπεία μηνιγγίτιδας

Η νοσηλεία στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη. Αρκετές φορές, σε σοβαρές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και η εισαγωγή στη μονάδα εντατικής νοσηλείας για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του σώματος. Η μηνιγγίτιδα θεραπεύεται με τη χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων. Η έναρξη της θεραπείας είναι σημαντικό να αρχίσει αμέσως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών.