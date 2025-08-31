Συνταγή: Μαμαδίστικο κοτόπουλο στον φούρνο για όλη την οικογένεια

Αυτή είναι μια κλασική συνταγή για το κλασικό, λεμονάτο, αρωματικό κοτόπουλο με πατάτες που μοσχοβολά «σπίτι». Λίγα υλικά, σωστό ψήσιμο, τραγανή πέτσα – ζουμερό μέσα. Ιδανικό για Κυριακή, τραπέζι με φίλους ή την οικογένεια.

Υλικά

Για το κοτόπουλο & τις πατάτες

1 ολόκληρο κοτόπουλο 1,6–1,8 κιλά (ή 6–8 μπούτια/φτερούγες σε μερίδες)

(ή 6–8 μπούτια/φτερούγες σε μερίδες) 1,2 κιλά πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

1 μεγάλο κρεμμύδι σε φέτες (προαιρετικά)

2 καρότα σε χοντρές ροδέλες (προαιρετικά)

Για το λεμονάτο λαδολέμονο

80 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Χυμός από 2 λεμόνια + ξύσμα από 1

+ από 1 4–5 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες

1 κ.σ. μουστάρδα απαλή

1 κ.γ. μέλι (ισορροπεί την οξύτητα – προαιρετικό)

1 κ.σ. αποξηραμένη ρίγανη

1 κ.γ. θυμάρι ή δεντρολίβανο

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

200 ml ζεστός ζωμός κότας ή νερό με 1 κύβο

30 γρ. βούτυρο (προαιρετικά, για έξτρα γεύση στην πέτσα)

Εκτέλεση (βήμα-βήμα)

Προθέρμανση & σκεύος. Ζέστανε τον φούρνο στους 220°C πάνω-κάτω (ή 200°C αέρα). Χρησιμοποίησε μεγάλο ταψί. Λαδολέμονο. Ανακάτεψε ελαιόλαδο, χυμό/ξύσμα λεμονιού, σκόρδο, μουστάρδα, μέλι, ρίγανη, θυμάρι, πάπρικα, αλάτι-πιπέρι. Πατάτες. Ρίξε τις πατάτες (και το κρεμμύδι/καρότο αν βάλεις) στο ταψί. Πρόσθεσε το ⅔ του λαδολέμονου και τον ζωμό. Ανακάτεψε καλά. Κοτόπουλο. Ολόκληρο: σκούπισε καλά με χαρτί, αλάτι-πιπέρι εξωτερικά και εσωτερικά. Σήκωσε ελαφρά την πέτσα στο στήθος και πέρασε από κάτω λίγο λαδολέμονο και το βούτυρο σε κομμάτια. Άλειψε με το υπόλοιπο ⅓ .

. Σε μερίδες: άλειψε τα κομμάτια με το υπόλοιπο ⅓. Τοποθέτηση. Βάλε το κοτόπουλο με την πέτσα/στήθος προς τα πάνω επάνω στις πατάτες (ή σε σχάρα που ακουμπά στο ταψί για extra τραγανή πέτσα). Ψήσιμο – 2 στάδια για τέλειο αποτέλεσμα. Στάδιο 1: 25–30′ στους 220°C για να «πιάσει» χρώμα και να σφραγίσει.

25–30′ στους για να «πιάσει» χρώμα και να σφραγίσει. Στάδιο 2: Χαμήλωσε στους 190°C και ψήσε 45–60′ ακόμη, ραντίζοντας 1–2 φορές με τα υγρά του ταψιού. Έλεγχος ψησίματος. Εσωτερική θερμοκρασία στο βαθύτερο σημείο του μηρού ≥75°C (χωρίς να ακουμπάει κόκκαλο). Οι χυμοί πρέπει να βγαίνουν διαφανείς. Φινάλε. Αν θες έξτρα τραγανή πέτσα: 3–5′ στο γκριλ. Αν οι πατάτες θέλουν «πιάσιμο», άπλωσέ τες, ανακάτεψε και άφησέ τες άλλα 5–10′. Ξεκούραση. Βγάλε το κοτόπουλο, σκέπασέ το χαλαρά με αλουμινόχαρτο 10–15′ πριν το κόψεις. Περιχύνεις με τα ζουμιά του ταψιού.

«Μυστικά της μαμάς»