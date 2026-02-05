Ζάππειο Μέγαρο: Τα μέλη του νέου ΔΣ – Ποιοι αναλαμβάνουν την διαχείριση του

Με απόφαση ΦΕΚ γνωστοποιήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του Ζάππειο Μεγάρου.

-Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Λευτέρης Γιοβανίδης, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Αντιπρόεδρος, η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, ελεύθερη επαγγελματίας και πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

-Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ο ιατρός Νικόλαος Φάης, η οικονομολόγος Ευφροσύνη Καραγιάννη και η δικηγόρος Βίβιαν Πάτκου



-Ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι δικηγόροι Δημήτρης Γερασιμίδης και Δημήτρης Κόκκορος καθώς και ο επιχειρηματίας Αναστάσιος Μπάλλας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως βασική αποστολή την υλοποίηση της συνολικής τεχνικής και ενεργειακής αναβάθμισης ενός ιστορικού τοπόσημου της Αθήνας, με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη χώρα. Η αποστολή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς το Ζάππειο Μέγαρο καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Το νέο Δ.Σ. καλείται να συνδυάσει αποτελεσματικότητα, σεβασμό στην κληρονομιά και σύγχρονη διοικητική προσέγγιση, ώστε το Ζάππειο να αποτελέσει αντάξιο θεσμικό χώρο εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνές επίπεδο.