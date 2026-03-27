Βασίλης Λογοθετίδης: Ο μεγάλος κωμικός μέσα από τα μάτια και το βιβλίο του Μάκη Δελαπόρτα

Δεν πρόκειται απλώς για μια παρουσίαση βιβλίου· είναι ένα ζωντανό αφιέρωμα στη μνήμη, την τέχνη και την ανθρώπινη πλευρά ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής σκηνής.

Ο Μάκης Δελαπόρτας, με τη γνωστή του αφοσίωση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της ζωής του Βασίλη Λογοθετίδη, του «κωμικού των κωμικών», μέσα από μια βιογραφία που δεν περιορίζεται σε γεγονότα, αλλά αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2026, στο Θέατρο Αθηνών, έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εκεί ο Λογοθετίδης έζησε μερικές από τις μεγαλύτερες θεατρικές του στιγμές.

Για μία βραδιά, ο σπουδαίος ηθοποιός «επιστρέφει» στο φυσικό του περιβάλλον, μέσα από αφηγήσεις, αναγνώσεις και μνήμες.

Αποσπάσματα από τη βιογραφία θα ζωντανέψουν επί σκηνής με τις φωνές της η Υρώ Μανέ και ο Γιάννης Ζουγανέλης, ενώ για το έργο και την προσωπικότητά του θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες του χώρου, όπως η εκδότρια Αναστασία Παπαδημητρίου, ο κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, ο συγγραφέας Δημήτρης Πρωτοπαπάς, καθώς και η Λένα Νίτσου-Ψαθά, που κουβαλά τη δική της ιστορική μνήμη.

Ο Βασίλης Λογοθετίδης υπήρξε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού θεάτρου. Ξεκινώντας το 1918 από την Κωνσταντινούπολη, διέγραψε μια σπουδαία πορεία, που τον οδήγησε να γίνει καλλιτεχνικός διευθυντής για 27 χρόνια στο ιστορικό Θέατρο Κοτοπούλη, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε τον δικό του θίασο, με τον οποίο παρουσίασε μερικές από τις σημαντικότερες παραστάσεις του νεοελληνικού θεάτρου.

Ωστόσο, το βιβλίο του Δελαπόρτα δεν στέκεται μόνο στην καλλιτεχνική διαδρομή. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό – που διασώθηκε χάρη στον βαφτισιμιό του ηθοποιού – αποκαλύπτεται ένας άνθρωπος βαθιά ευαίσθητος, γεμάτος αντιφάσεις.

Ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το κοινό, αλλά ταυτόχρονα κουβαλούσε τη μελαγχολία που συχνά συνοδεύει τους μεγάλους κωμικούς.

Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμα του βιβλίου: δεν μας συστήνει απλώς έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά μας φέρνει πιο κοντά σε έναν άνθρωπο που, πίσω από το γέλιο, έκρυβε μια βαθιά ανθρώπινη αλήθεια. Και ο Μάκης Δελαπόρτας, με σεβασμό και αγάπη, μας δίνει την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε.