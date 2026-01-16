Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 18 Ιανουαρίου – Τι ισχύει για την Ακρόπολη

Μια σημαντική ευκαιρία για πολιτιστικές εξορμήσεις προσφέρεται αυτή την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, καθώς η είσοδος σε όλα τα μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι δωρεάν.

Το μέτρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους επισκέπτες να περιηγηθούν ελεύθερα σε εμβληματικά τοπόσημα, όπως ο βράχος της Ακρόπολης, η Αρχαία Αγορά και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και σε αντίστοιχους χώρους σε κάθε γωνιά της επικράτειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καθεστώς της ελεύθερης εισόδου

Η δωρεάν πρόσβαση της Κυριακής εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία η είσοδος είναι ελεύθερη την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα για τη χειμερινή περίοδο (από την 1η Νοεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου).

Εκτός από τις συγκεκριμένες Κυριακές του χειμώνα, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται δωρεάν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα δημόσια μουσεία στις εξής καθορισμένες ημερομηνίες:

6 Μαρτίου: Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη

Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη 18 Απριλίου: Διεθνής Ημέρα Μνημείων

Διεθνής Ημέρα Μνημείων 18 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Διεθνής Ημέρα Μουσείων Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 28η Οκτωβρίου: Εθνική Εορτή

Τι ισχύει για το Μουσείο Ακρόπολης

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μουσείο Ακρόπολης, λόγω του ειδικού νομικού του καθεστώτος, αποτελεί εξαίρεση και δεν ακολουθεί το μέτρο της δωρεάν εισόδου την πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η είσοδος στο συγκεκριμένο μουσείο είναι ελεύθερη μόνο στις εξής ημερομηνίες: