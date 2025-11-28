Art Showroom Nyfadopoulos: Τέχνη για το εδώ και τώρα

Γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φωτογράφοι και χαράκτες συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση στο Art Showroom Nyfadopoulos από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το κοινό θα έρθει σε επαφή με σαράντα σύγχρονα έργα από την Αγγλία, την Αμερική, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τον Καναδά και τα Νησιά Κέιμαν που μετουσιώνουν την εμπειρία του εδώ και τώρα σε πράξεις κατανόησης και συλλογικής θεραπείας.

Το ανοιχτό κάλεσμα καλλιτεχνών για την έκθεση έγινε με αφετηρία τη δεκαετή επέτειο του δημόσιου γλυπτού Κρίση του Αναστάσιου Νυφαδόπουλου που συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες, ερευνητές και το ευρύ κοινό. Οι σαράντα καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν φωτίζουν με ειλικρίνεια καίρια ζητήματα της εποχής μας καλώντας μας να βιώσουμε τη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να θεραπεύει και να εμπνέει δράση.

Η έκθεση Τέχνη για το εδώ και τώρα θα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία, περιλαμβάνοντας ακουστική περιγραφή των έργων, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, καταλόγους σε γραφή Braille και ειδικά σχεδιασμένο οδηγό όδευσης. Η συμπερίληψη αποτελεί κεντρικό πυλώνα της διοργάνωσης τόσο σε επίπεδο προσβασιμότητας όσο και στη συμμετοχή των καλλιτεχνών. Στο ανοιχτό κάλεσμα που υλοποίησαν η σύμβουλος τέχνης Δήμητρα Φωτοπούλου και ο γλύπτης Αναστάσιος Νυφαδόπουλος, οι δημιουργοί έλαβαν μέρος χωρίς οικονομική συμμετοχή με μοναδικό κριτήριο επιλογής την ισχύ κάθε έργου.

Είσοδος ελεύθερη

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα: Κλειστά, Τρίτη – Παρασκευή: 17:00 – 22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00

Καλλιτέχνες

Αθανασιάδης Θάνος | Αλμαλιώτης Θεόδωρος | Αραβίδης Γιώργος | Αρσενίδου Έλενα | Βολανάκη Γιούλη | Bridgeman Cameron | Γιαννοπούλου Άννα | Γκίζα Χριστίνα | Ιωαννίδη Ιωάννα | Καραμολέγκου Έλενα | Καπνιστή Μυρτώ | Καψουλή Φωτεινή | Kersh Daniel | Κολάτση Μαρία | Kris Tsatala | Κουκουλά Μαρία Ιωάννα | Κύρτσου Ελένη | Λαγάκου Νέλλη | Λιάπης Πάνος | Μαντζούκα Αντωνία | Μαραθού Ελένη | Μαυρουδέας Νίκος | Μητσόπουλος Πάνος | Μπαντήλα Ουρανία | Nemeth Athena | Νίκα Γεωργία | Νυφαδόπουλος Αναστάσιος | Μακρυδημήτρη Θεοδώρα | Παπαδοπούλου Μιμή | Παπακωνσταντίνου Αγγελική | Parsley Clive | Πλιάκα Μαριλένα | Ποιμενίδης Ιορδάνης | Segattini Gaia | Schrottenbacher Brigitte | Στασινός Φώτης | Στασινού Μαρία | Τατσιόπουλος Πέτρος | Φακάρου Δήμητρα | Ψιμούλη Γιούλικα

Χορηγοί

Gold sponsors

Mapei | Elastotet | Ράμμος

Exclusive print sponsor Accessibility sponsor Navigation App

3D Led Vision MYARTIST ArtVolt

Wine sponsors Exclusive water sponsor

Κτήμα Βιβλία Χώρα |Οινοποιείο Λιέπουρης Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ