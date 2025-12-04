Υπουργείο Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία που είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron
Τι ανέφερε το υπουργείο Παιδείας
Το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του τόνισε ότι τα μαθήματα στα σχολεία που είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση την Παρασκευή 5/12.
Συγκεκριμένα, «από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
