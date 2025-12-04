Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Υπουργείο Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία που είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron

Τι ανέφερε το υπουργείο Παιδείας

Υπουργείο Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία που είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron
Το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του τόνισε ότι τα μαθήματα στα σχολεία που είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση την Παρασκευή 5/12.

Συγκεκριμένα, «από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Ειδήσεις σήμερα
Κακοκαιρία: Τηλεδιασκέψεις συντονισμού για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές
Κακοκαιρία: Τηλεδιασκέψεις συντονισμού για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές

Οι υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οργανώνουν το έργο της καταγραφής των ζημιών και της χορήγησης των αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες κατά το μήνα Νοέμβριο 2025. Πρόκειται για μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει συντονισμό και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για τον […]

