Βουλή: Αίτημα για σύγκληση της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Κοινό αίτημα για την άμεση σύγκληση της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία μετέχουν, κατέθεσαν οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς, με θέμα «την πλήρη κοινωνική και οικονομική ένταξη, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά στην Ελλάδα».

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους, το αίτημα κατατίθεται με αφορμή τη νέα Στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά και Ταξιδευτών 2026-2030 που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία επιδιώκει μια συνεκτική και ολιστική ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις διακρίσεις, τα στερεότυπα και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι Ρομά.

Οι βουλευτές και των δύο κομμάτων υπογραμμίζουν ότι μεγάλο μέρος της κοινότητας των Ρομά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διακρίσεις, συνθήκες φτώχειας, περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση, προβλήματα στέγασης και υγείας, καθώς και σημαντικές δυσκολίες στην εκπαίδευση, με τη σχολική διαρροή των παιδιών να παραμένει υψηλή.

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται η άμεση σύγκληση της Επιτροπής, «προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της Βουλής και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για τις πολιτικές που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη, η ισότητα και η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των Ρομά στη χώρα μας. Παράλληλα προτείνεται να κληθούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση εκπρόσωποι φορέων, συλλογικοτήτων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά τονίζουν ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της ένταξης των Ρομά με αποσπασματικές παρεμβάσεις και επικοινωνιακές εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική που θα εγγυάται στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία και την αξιοπρεπή στέγαση. Η ισότητα απέναντι στα δικαιώματα, η αντιμετώπιση των διακρίσεων και η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών ζωής για όλους, δεν αποτελούν επιλογή πολιτικής, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση μιας δημοκρατικής πολιτείας».

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων,

κ. Στύλιο Γεώργιο

Κοινοποίηση

Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο της Βουλής,

κ. Κακλαμάνη Νικήτα

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή και λαμβάνοντας υπόψη τη Νέα Στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά και Ταξιδευτών 2026-2030 που υιοθέτησε πρόσφατα το Συμβούλιο της Ευρώπης, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων βάσει του άρθρου 41Α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της σχετικά με το μείζον ζήτημα της πλήρους κοινωνικής και οικονομικής ένταξης καθώς και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά στην Ελλάδα.

Επειδή η Νέα Στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά σκοπεύει να συνθέσει τις αποσπασματικές εθνικές πολιτικές σε μια συνεκτική ολιστική απάντηση της Ευρώπης στις διακρίσεις και τα στερεότυπα προωθώντας την ισότητα και την αποτελεσματική προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Ρομά και Ταξιδευτών σε όλα τα κράτη-μέλη.

Επειδή η φτώχεια αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες που επιτείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό της κοινότητας των Ρομά. Μεγάλο ποσοστό των οικογενειών Ρομά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, με περιορισμένη ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε σταθερή απασχόληση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Επειδή οι Ρομά αντιμετωπίζουν διαχρονικά κοινωνικό αποκλεισμό, διακρίσεις και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Επειδή η σχολική διαρροή και η χαμηλή συμμετοχή των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση παραμένει σοβαρό ζήτημα.

Επειδή πολλές κοινότητες Ρομά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε θέματα υγείας, έλλειψη βασικών υποδομών και ακατάλληλων συνθηκών στέγασης.

Αιτούμεθα όπως:

Α) μεριμνήσετε για την σύγκληση της ως άνω Επιτροπής

Β )μεριμνήσετε στην σύγκληση της επιτροπής να κληθούν και να συμμετάσχουν οι ακόλουθοι φορείς:

Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Ένωση Περιφερειών Ελλάδας Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του ΕΚΠΑ Ένωση Ελλήνων Ρομά διαμεσολαβητών Solidarity Now Μορφωτικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγγάνων Αγίας Βαρβάρας Ένωση Ελληνίδων Τσιγγάνων Αγίας Βαρβάρας

Τα μέλη – Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και τα μέλη – Βουλευτές της Νέας

Αριστεράς της ως άνω Επιτροπής.

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Πολάκης Παύλος

Γαβρήλος Γιώργος

Γιαννούλης Χρήστος

Φωτίου Θεανώ

Φερχάτ Οζγκιούρ

Τζούφη Μερόπη