Βίντεο από το ρεσάλτο του Ισραήλ σε σκάφη του στολίσκου “Sumud” με προορισμό τη Γάζα

Βίντεο από την αναχαίτηση περίπου 175 ακτιβιστών του «στολίσκου για τη Γάζα» από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 21 από τα 58 σκάφη του στόλου κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τις ισραηλινές ακτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Israeli forces have intercepted around a dozen Gaza-bound aid boats from the Global Sumud Flotilla in international waters near the Greek island of Crete, more than 1,000km from Israel.



Organisers call it an illegal attack on civilians in international waters. pic.twitter.com/anFDUK3f4M— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026

Μέλος του «Global Sumud Flotilla» απέστειλε κατεπείγον μήνυμα προς το Ελληνική Ακτοφυλακή, ζητώντας συνδρομή και προστασία.

Στο μήνυμα αναφερόταν ότι ο στολίσκος είχε «πιθανόν περικυκλωθεί» από «άγνωστα στρατιωτικά σκάφη» σε διεθνή ύδατα (κοντά στην Κρήτη), αναφέροντας επίσης ότι «μας ακολουθούν drones για αρκετές ώρες».

A member of the Global Sumud Flotilla sent a radio message to the Greek Coast Guard requesting assistance after the flotilla was illegally surrounded in international waters – near the Greek island of Crete – by the Israeli navy.



“Governments must act now to protect the flotilla… pic.twitter.com/HKnp3Hg8sY— TRT World (@trtworld) April 30, 2026

Τα υπόλοιπα πλοία του στόλου έλαβαν προειδοποίηση να αλλάξουν πορεία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν και αυτά αναχαίτιση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ακτιβιστές να «διασκεδάζουν πάνω στα ισραηλινά σκάφη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel.



In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.twitter.com/0sz8kDpKLX— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Το ΥΠΕΞ είχε δημοσιεύσει νωρίτερα άλλο βίντεο, ισχυριζόμενο ότι βρέθηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά» σε ένα από τα σκάφη.