Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίντεο από το ρεσάλτο του Ισραήλ σε σκάφη του στολίσκου “Sumud” με προορισμό τη Γάζα

Υπό κράτηση περίπου 175 ακτιβιστές

Βίντεο από το ρεσάλτο του Ισραήλ σε σκάφη του στολίσκου “Sumud” με προορισμό τη Γάζα
Βίντεο από την αναχαίτηση περίπου 175 ακτιβιστών του «στολίσκου για τη Γάζα» από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 21 από τα 58 σκάφη του στόλου κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τις ισραηλινές ακτές.

Μέλος του «Global Sumud Flotilla» απέστειλε κατεπείγον μήνυμα προς το Ελληνική Ακτοφυλακή, ζητώντας συνδρομή και προστασία.

Στο μήνυμα αναφερόταν ότι ο στολίσκος είχε «πιθανόν περικυκλωθεί» από «άγνωστα στρατιωτικά σκάφη» σε διεθνή ύδατα (κοντά στην Κρήτη), αναφέροντας επίσης ότι «μας ακολουθούν drones για αρκετές ώρες».

Τα υπόλοιπα πλοία του στόλου έλαβαν προειδοποίηση να αλλάξουν πορεία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν και αυτά αναχαίτιση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ακτιβιστές να «διασκεδάζουν πάνω στα ισραηλινά σκάφη».

Το ΥΠΕΞ είχε δημοσιεύσει νωρίτερα άλλο βίντεο, ισχυριζόμενο ότι βρέθηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά» σε ένα από τα σκάφη.

Σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μελετά ο Τραμπ – Πεζεσκιάν: "Θα αποτύχει ο αμερικανικός αποκλεισμός"
Σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μελετά ο Τραμπ – Πεζεσκιάν: “Θα αποτύχει ο αμερικανικός αποκλεισμός”

Βαθαίνει η κρίση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μελετά σχέδια για νέες επιθέσεις, αλλά και τρόπο για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν θα ανεχτεί παράταση του ναυτικού αποκλεισμού, απειλώντας με «απάντηση». Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με […]

Σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μελετά ο Τραμπ – Πεζεσκιάν: “Θα αποτύχει ο αμερικανικός αποκλεισμός”
ΔΙΕΘΝΗ

Σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μελετά ο Τραμπ – Πεζεσκιάν: “Θα αποτύχει ο αμερικανικός αποκλεισμός”

Βαθαίνει η κρίση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μελετά σχέδια για νέες επιθέσεις, αλλά και τρόπο για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν θα ανεχτεί παράταση του ναυτικού αποκλεισμού, απειλώντας με «απάντηση». Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με […]