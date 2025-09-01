Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι δεν έγινε κανένα μπάζωμα στα Τέμπη»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δήλωσε «αυτός που κάποτε έλεγε ότι ήταν αθώοι ο Παπαντωνίου και ο Τσοχατζόπουλος, σήμερα λέει ότι είναι αθώοι όλοι, όσοι συμμετείχαν ακούσια ή εκούσια στο έγκλημα των Τεμπών».

Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι «η κυβέρνηση του Μυνχάουζεν θέλει να μας πείσει ότι δεν έγινε καμία έκρηξη, καμία απανθράκωση, κανένα μπάζωμα και το κυριότερο ότι όλα ήταν στην φαντασία των Ελλήνων».

«Όλα αυτά με μια αυτοψία, δύο ολόκληρα χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, όταν καταστράφηκαν δηλαδή τα πειστήρια του εγκλήματος. Του απαντάμε, λοιπόν, ότι οι Έλληνες δεν είναι φλώροι, για να πιστεύουν τον κάθε πολιτικό ψεύτη Φλωρίδη» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.