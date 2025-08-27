Βελόπουλος: «Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα»
Δείτε τις δηλώσεις
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ζητά «εκλογές εδώ και τώρα για να σωθεί η χώρα», όπως υποστηρίζει.
Συγκεκριμένα, σημειώνει σε σημερινή δήλωσή του:
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή ο επαγγελματίας ψεύτης οποιασδήποτε κυβέρνησης, ανακάλυψε 500.000 θέσεις εργασίας. Δεν μας είπε, όμως, που τις βρήκε αυτές τις θέσεις. Συνήθη ψεύδη από το παιδί του κομματικού σωλήνα, κύριο Μαρινάκη, ο οποίος δεν δίστασε να πει άλλο ένα ψέμα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ούτε ο ίδιος πιστεύει αυτά που λέει. Εκλογές τώρα, για να σωθεί η χώρα μόνο με την Ελληνική Λύση».
