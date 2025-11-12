Τσιάρας: Προτεραιότητα η μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και ο εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού μοντέλου

Προτεραιότητα του υπουργείου αποτελεί η μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μετάβαση σε μια νέα εποχή εκσυγχρονισμού του αγροδιατροφικού μοντέλου τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε χαιρετισμό του κατά την 18η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 και την 6η συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διεκδικεί ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ΚΑΠ μετά το 2027, η οποία πρέπει να παραμείνει ισχυρή και δίκαιη, με πολιτικές που εστιάζουν στην ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, στη στήριξη των νέων και πραγματικών παραγωγών και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της ισόρροπης ανάπτυξης της υπαίθρου.

Παρουσίασε τους τρεις στρατηγικούς άξονες για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027, οι οποίοι είναι η επαρκής χρηματοδότηση των πολιτικών της Ε.Ε. για τον αγροδιατροφικό τομέα, η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου χορήγησης των ενισχύσεων και η απλοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας για διοικήσεις και παραγωγούς.

Επιπλέον, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η Ελλάδα πέτυχε την αναθεώρηση της τρέχουσας ΚΑΠ με ένα τεκμηριωμένο πακέτο προτάσεων που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας τη στενή συνεργασία με τις μεσογειακές χώρες και τις πολιτικές συμμαχίες της χώρας.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αργυρώ Ζέρβα, στην εισήγησή της, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία του ΠΑΑ 2014-2022, επισημαίνοντας ότι τα χρονοδιαγράμματα και οι στόχοι πληρωμών τηρούνται σε μεγάλο βαθμό ενόψει της ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου στο τέλος του 2025. Όσον αφορά στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, επισήμανε τη σημαντική προσπάθεια για ενεργοποίηση της πλειοψηφίας των παρεμβάσεων, ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, και την ανάγκη επίσπευσης των πληρωμών για την επίτευξη των ετήσιων στόχων απορρόφησης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Filip Busz αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και τόνισε ότι το ΠΑΑ παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο υλοποίησης, εκτιμώντας πως μπορεί να φτάσει σε πλήρη απορρόφηση (100%). Για το ΣΣ ΚΑΠ επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων απορρόφησης και τη διασφάλιση του κανόνα ν+2, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων για έγκαιρες πληρωμές και της τεκμηριωμένης σύνδεσης των ενισχύσεων με την αγροτική δραστηριότητα.

Στη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ύπαιθρο και επισημαίνοντας ότι τόσο το ΠΑΑ όσο και το ΣΣ ΚΑΠ αποτελούν βασικά αναπτυξιακά εργαλεία για την ελληνική περιφέρεια, στάθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα μέλη των δύο Επιτροπών ενημερώθηκαν μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων για την πορεία υλοποίησης και το κλείσιμο του ΠΑΑ 2014-2022, την πορεία υλοποίησης και την 3η τροποποίηση του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, το ψηφιακό εργαλείο ανάλυσης κινδύνων και καταπολέμησης απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ μετά το 2027.