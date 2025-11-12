Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23

Μέχρι τέλος του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς και το Μέτρο 23, συνολικού ύψους περίπου 550-600 εκατομμυρίων ευρώ, διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνεντεύξεις του στον Real FM και το Action 24.

«Μέχρι το τέλος του μήνα θέλουμε να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23. Για πρώτη φορά αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε, σημειώνοντας πως οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με πλήρη διαφάνεια.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από κάθε πληρωμή, «ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι και να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις δίνονται σε όσους τις δικαιούνται». Όπως υπογράμμισε, «οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Αντίθετα, όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει υπέρ τους».

Για την ευλογιά επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται βάσει των επιστημονικών δεδομένων και των εισηγήσεων της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής. «Υπάρχουν κάποια στοιχεία για παράνομο εμβολιασμό. Αν κάποιοι έχουν προβεί σε παράνομο εμβολιασμό, στην πραγματικότητα έχουν πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση και έχουν δημιουργήσει, δυστυχώς, την τέλεια συνθήκη, προκειμένου να εξαπλώνεται η ευλογιά και να μη αντιμετωπίζεται μέσα από τα μέτρα βιοασφάλειας που προτείνει το υπουργείο και καλούνται να εφαρμόσουν οι Περιφέρειες και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας έκανε έκκληση για υπευθυνότητα και συνεργασία: «Χρειάζεται να επιμείνουμε όλοι για να εκριζώσουμε τη νόσο, ώστε η χώρα μας να μπορέσει να είναι ελεύθερη από ευλογιά».