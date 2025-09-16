Τσιάρας: Καταστροφικό για γεωργία και κτηνοτροφία ένα lockdown λόγω ζωονόσων

Ένα ενδεχόμενο lockdown, εξαιτίας των ζωονόσων, θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό “Real Fm” και στον τηλεοπτικό σταθμό “Action 24”.

«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown. Το ξεκαθαρίζω αυτό προς κάθε κατεύθυνση. Αν προχωρήσουμε σε lockdown, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία και τη γεωργία. Βρισκόμαστε αυτή την περίοδο στη συγκομιδή του καλαμποκιού, ενός βασικού προϊόντος του πρωτογενούς τομέα και καθοριστικού για την παραγωγή ζωοτροφών. Εάν διαταραχθεί αυτή η αλυσίδα, οι δυσκολίες θα είναι τεράστιες σε ολόκληρη την αγροδιατροφική οικονομία» είπε ο κ. Τσιάρας.

Μιλώντας για την πανώλη που αντιμετώπισε η χώρα μας το 2024, ο αρμόδιος υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν βασικές διαφορές με την ευλογιά.

«Ο ιός της πανώλης ζει έως 21 ημέρες, γεγονός που μας έδωσε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε περιορισμένα και χρονικά συγκεκριμένα μέτρα. Αντίθετα, ο ιός της ευλογιάς μπορεί να επιβιώσει έως και έξι μήνες, σε φυσικούς φορείς όπως το μαλλί του ζώου ή οι ζωοτροφές. Αυτό σημαίνει ότι η αντιμετώπιση δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο» είπε.

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις, τόνισε πως η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων με ουσιαστική οικονομική στήριξη. «Δώσαμε αποζημιώσεις υψηλότερες από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για τα θανατωθέντα ζώα. Προχωρήσαμε επίσης σε μέτρα για να καλύψουμε το κόστος των ζωοτροφών. Έχουμε βρει όλα τα εργαλεία που θα δώσουν την ευκαιρία στους κτηνοτρόφους να σταθούν όρθιοι και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε τη χθεσινή απόφαση – στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες – για δεκαήμερη «άσκηση εφόδου», με την κινητοποίηση όλων των κτηνιατρικών υπηρεσιών του υπουργείου. «Θα βρεθούμε σε κάθε περιοχή με τους κτηνιάτρους του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, δημιουργώντας επιπλέον σημεία απολύμανσης, ώστε να περιορίσουμε ουσιαστικά τον κίνδυνο περαιτέρω διάδοσης της νόσου», δήλωσε.

Για τον εμβολιασμό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επανάλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, λέγοντας πως «τα διαθέσιμα σκευάσματα προέρχονται από τρίτες χώρες, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμόσει εμβολιασμό και οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η ανοσία φτάνει μόλις στο 60% των ζώων που εμβολιάζονται. Αν προχωρούσαμε σε μια τόσο αβέβαιη επιλογή, θα θέταμε σε κίνδυνο ακόμη και τις εξαγωγές μας – και κυρίως το πιο σημαντικό προϊόν της κτηνοτροφίας μας, τη φέτα».

Τέλος, μίλησε εκτενώς και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι «ο Οργανισμός πλέον, λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας και δικαιοσύνης, όπως αρμόζει σε κάθε κυβέρνηση και στην ελληνική πολιτεία».

Όπως τόνισε, «το προηγούμενο σύστημα με τα ιστορικά δικαιώματα και τα εικονικά βοσκοτόπια, είχε δημιουργήσει στρεβλώσεις, που επέτρεπαν σε κάποιους να λαμβάνουν ενισχύσεις χωρίς να διαθέτουν πραγματικό ζωικό κεφάλαιο». Επισήμανε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει «πάρα πολλά βήματα» εξυγίανσης, μέσα από ένα σχέδιο δράσης (Action Plan) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέους ελέγχους στις πληρωμές των οικολογικών σχημάτων και απόφαση να επανελεγχθούν όλες οι περιπτώσεις, όπου «οι αριθμοί δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα».