Το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα για το 2022-2023

Εισοδήματα 75.050 ευρώ δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023), σημειώνοντας: «είναι έσοδα του ΚΚΕ και κατατέθηκαν στο κόμμα».

Ως προς τις καταθέσεις, ο κ. Κουτσούμπας σε τρεις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα δήλωσε συνολικά 5.520,46 ευρώ.

Στο πεδίο ακίνητα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δήλωσε δύο διαμερίσματα στη Λαμία από γονική παροχή.

Το επόμενο οικονομικό έτος (2023), ο κ. Κουτσουμπάς δηλώνει έσοδα 66.157,68 ευρώ τα οποία και πάλι, κατά δήλωσή του, κατέθεσε στο ΚΚΕ.

Σε επίπεδο καταθέσεων ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δηλώνει 10.686,5 ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και έναν μηδενικό ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023 ενώ δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του.

