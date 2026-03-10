Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με Ελληνίδα νομική σύμβουλο του European AI Office για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης

Σε συνάντηση που είχε με τη Δρ. Μαρία-Ωραιοζήλη, Ελληνίδα νομική σύμβουλο (legal and policy officer) στο European AI Office της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως σημείωσε, η συνάντηση αφορούσε ζητήματα πιστοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήρε την πορεία της Ελληνίδας νομικού, επισημαίνοντας ότι κατέκτησε τη θέση της έπειτα από επιτυχία σε εξετάσεις, έχοντας πραγματοποιήσει τις βασικές της σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια.

Στην ανάρτησή του υπογράμμισε επίσης ότι η Δρ. Μαρία-Ωραιοζήλη, με καταγωγή από τη Βέροια και τον Πόντο, αποτελεί «πρότυπο που εκπροσωπεί την Ελλάδα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, με ανθρώπους αυτοδημιούργητους που εργάζονται σκληρά και συμβάλλουν στην πατρίδα μας», ευχαριστώντας την παράλληλα για τη συνεργασία τους.

Από την πλευρά της, η Δρ. Μαρία-Ωραιοζήλη δήλωσε ότι αποτελεί τιμή για την ίδια η συνάντηση, επισημαίνοντας ότι στο υπουργείο Ανάπτυξης, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κεντρικό θέμα.