ΣΥΡΙΖΑ για κάλεσμα σε σχολεία της Λάρισας να επισκεφθούν Ιερό Λείψανο: “Αδιανόητο για ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα το 2026”

Ανακοίνωση για το κάλεσμα σε σχολεία της Λάρισας να επισκεφθούν το Ιερό Λείψανο της Σεπτής Χειρός του Μεγάλου Βασιλείου εξέδωσε το Γραφείου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η σχετική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας “είναι αδιανόητη για ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα το 2026″.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εμπλοκή του σχολείου σε λατρευτικές πρακτικές δεν συνιστά παιδαγωγική πράξη.

Η εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, με την οποία καλούνται σχολικές μονάδες να «ενημερωθούν» και ουσιαστικά να εμπλακούν σε θρησκευτική δραστηριότητα με αφορμή την έλευση ιερού λειψάνου, είναι αδιανόητη για ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα το 2026.

Η εμπλοκή του σχολείου σε λατρευτικές πρακτικές δεν συνιστά παιδαγωγική πράξη. Το δημόσιο σχολείο οφείλει να λειτουργεί με σεβασμό στη θρησκευτική ελευθερία όλων των μαθητών και μαθητριών.

Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει να θολώνει τα όρια ανάμεσα στους κρατικούς και εκκλησιαστικούς θεσμούς, πράξη που αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση από μια σύγχρονη, κοσμική και πλουραλιστική εκπαίδευση.