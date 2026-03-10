Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα την Τετάρτη 11/3 στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Γιάννη Θεοχάρη, Καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχο της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, και τον Γιάννη Πρετεντέρη, εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum», στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens.