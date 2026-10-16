“Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τιμές της ενέργειας” λένε κυβερνητικές πηγές
" Το επόμενο ζητούμενο είναι η εξέταση μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις"
«Η Ελλάδα πέτυχε να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενέργεια η ανάγκη εξέτασης πρόσθετων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
«Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες», επισημαίνουν.
Και προσθέτουν: «Τα συμπεράσματα κινούνται προς την κατεύθυνση που υποστήριξε ο πρωθυπουργός διατηρώντας στο ευρωπαϊκό τραπέζι την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις. Το επόμενο ζητούμενο είναι η εξέταση συγκεκριμένων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις».
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