Σταϊκούρας: “Οι ενεργειακές συμφωνίες ενισχύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας”

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας στο ΕΡΤnews, εστιάζοντας στις πολιτικές εξελίξεις, την τραγωδία στα Τέμπη, την οικονομία, αλλά και στις ενεργειακές συμφωνίες της χώρας.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει θεσμική συνέπεια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο εκλογικός σχεδιασμός παραμένει όπως έχει ανακοινωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση των Τεμπών τόνισε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει ζητήματα που βρίσκονται υπό διερεύνηση, επισημαίνοντας πως η υπόθεση είναι στην ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει τα ευρήματα.

Παράλληλα, σημείωσε:

«Ευρύτερα μιλώντας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, τρία χρόνια μετά τη θλιβερή επέτειο, να ενισχύουμε διαρκώς την ασφάλεια των μεταφορών. Μιλάω στον πληθυντικό, γιατί δεν είναι μόνο ο σιδηρόδρομος, οι οδικές μεταφορές, η αεροπλοΐα και ούτω καθεξής. Επί του σιδηροδρόμου, νομίζω ότι έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις κατά το παρελθόν και συνεχίζουν να γίνονται έτσι ώστε διαρκώς να ενισχύουμε το αίσθημα της ασφάλειας».

Σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, ανέφερε ότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, τον Σεπτέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, μετά την κακοκαιρία Daniel προέκυψαν προβλήματα στο τμήμα Δομοκός–Λάρισα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να αποκατασταθούν έως το καλοκαίρι του 2026.

Συνέχισε λέγοντας: «Aπό τον Δεκέμβριο του ’24, έχουμε τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος και η σημερινή πολιτική ηγεσία, ορθώς κινούμενοι πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο, ενισχύει διαρκώς το ανθρώπινο κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ (…). Τι άλλο χρειάζεται; Καλύτερα τρένα. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία από τον Ιανουάριο του 2025 για 23 νέα τρένα. Αυτό συνεχίστηκε από την παρούσα πολιτική ηγεσία και με βάση τις ανακοινώσεις, το 2027 θα έχουμε νέα τρένα. Άρα, καλύτερα συστήματα που ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας του πολίτη, καλύτερος ΟΣΕ, καλύτερα τρένα».

Αναφερόμενος στις ενεργειακές συμφωνίες της χώρας, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πλέγμα διαφορετικών συνεργασιών, που ενισχύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μιλάμε για πολλές διαφορετικές ενεργειακές συμφωνίες. Μιλάμε για τον κάθετο διάδρομο. Μιλάμε για ενεργειακές συμφωνίες που επεκτείνονται και πέραν της Ελλάδος, καλύπτουν όλη την Ευρώπη. Σήμερα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 60% του LNG στην Ευρώπη έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, το γεγονός ότι η Ελλάδα ενισχύει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, μέσα από ενεργειακές συμφωνίες – όχι μόνο ενεργειακές συμφωνίες και από την ενίσχυση της άμυνας της χώρας – είναι κάτι θετικό», είπε.

Και πρόσθεσε πως, «το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες δίνουν και επάρκεια και αυτάρκεια, τουλάχιστον στη χώρα, αλλά πιθανότατα και στην Ευρώπη, με δεδομένες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι το 27, είναι και αυτό μια θετική αποτύπωση των ενεργειών της κυβέρνησης. Από κει και πέρα, σέβομαι απολύτως το δικαίωμα του κάθε πολίτη, πρωτίστως πρώην πρωθυπουργού, να εκφράζει προβληματισμούς, αλλά ο πρωθυπουργός απάντησε σήμερα με επάρκεια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι είναι υπέρμαχος μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, η οποία αποτελεί απόρροια της γεωγραφικής και γεωστρατηγικής θέσης της χώρας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διατηρεί και ενισχύει σταθερά καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Ινδία και τον αραβικό κόσμο.

«Προσωπικά είμαι υπέρμαχος της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που είναι απότοκο και της γεωγραφίας της χώρας, της γεωστρατηγικής θέσης που έχει», είπε και εξήγησε, «είναι πολύ σημαντικό αυτές οι σταθερά καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύονται ποικιλοτρόπως και δεν αφορά μόνο το πεδίο της ενέργειας. Βλέπουμε και σε ναυπηγεία, βλέπουμε και σε άλλους τομείς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι: «Ήδη έχει κριθεί το τι κάναμε και τι δεν κάναμε το 2023, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση πήραμε όσο είχαμε πάρει και το 2019, 41% και ένα χρόνο πριν, με βάση τις δημοσκοπήσεις και πάλι, το ποσοστό υπολείπονταν του 30%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει σφάλματα στο μεσοδιάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κόπωση του εκλογικού σώματος. Αλλά, εδώ είμαστε να εργαστούμε έτσι ώστε να πείσουμε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο είναι διστακτικό αυτή τη στιγμή και είχε ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 2023, να προσέλθει πάλι στους κόλπους της σταθερής πολιτικής παράταξης».

Τόνισε πως «η Νέα Δημοκρατία, από τότε που δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τους άξιους συνεργάτες του, είναι η μεγάλη πατριωτική λαϊκή φιλελεύθερη παράταξη και έχει καταφέρει με τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές της από τότε να είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα, ανάλογα με το ευρύτερο περιβάλλον, δεν υπήρχαν και μεταβολές ή μετατόπιση ή εμπλουτισμός των πολιτικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση απέδειξε μέσα από αυτή την πορεία των δεκαετιών ότι είναι πυλώνας σταθερότητας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πεδίο της οικονομίας, απέφυγε τον όρο «παροχές», σημειώνοντας ότι συχνά συνδέεται με εφήμερες ή προεκλογικές πρακτικές. Αντίθετα, έθεσε ως προτεραιότητα τη διαρκή βελτίωση της οικονομίας, ώστε οι πολίτες να βλέπουν ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός τους μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις.

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταφέρει τα τελευταία έξι χρόνια να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, όμως το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, εξαιτίας και της ακρίβειας, ακόμα δεν έχει φτάσει στα προ δημοσιονομικής κρίσεως επίπεδα», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο κ. Σταϊκούρας εξέφρασε την εκτίμηση ότι εφόσον συνεχιστούν οι πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης, μείωσης φόρων και αύξησης εισοδημάτων, είναι εφικτό μέσα στην επόμενη τετραετία η Ελλάδα να προσεγγίσει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.