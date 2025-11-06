Σκρέκας: “Η Αλεξανδρούπολη του 2025 δεν έχει καμία σχέση με την Αλεξανδρούπολη του 2019”

Τον χαιρετισμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετέφερε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη, λέγοντας ότι γνωρίσει οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και σημείωσε: «Η πόλη της Αλεξανδρούπολης του 2025 δεν έχει καμία σχέση με την Αλεξανδρούπολη του 2019.

Η οικονομική ανάταξη: πάνω από 1.200 νέες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2019, δυστυχώς αυτό έχει αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση ενοικίων και των τιμών ακινήτων που και αυτό όμως δείχνει ότι υπάρχει μία ανάκαμψη κι ότι υπάρχει ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Και, βεβαίως, η Αλεξανδρούπολη θα αναδειχθεί σε έναν ενεργειακό κόμβο ο οποίος είναι σημαντικός για την ενεργειακή σταθερότητα όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όταν πριν το 2019 δεν ήταν σε κανένα ενεργειακό πρόγραμμα.

Η Αλεξανδρούπολη είναι ένας καθρέφτης του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Βεβαίως, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα και θα τα κάνει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».