Σκέρτσος: “Περισσότερη ασφάλεια και στη θάλασσα”

Στην περίπτωση του Παναγιώτη Πασχαλάκη, “ένα υπόδειγμα ενεργού πολίτη“, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

“Ένας άνθρωπος που θαυμάζω βαθιά και αντιμετωπίζω ως πρότυπο“, σημειώνει εισαγωγικά και προσθέτει:

“Ως πατέρας βίωσε την απόλυτη τραγωδία χάνοντας το δεκάχρονο γιο του Μιχαήλ, το 2014, σε ένα θαλάσσιο δυστύχημα στις καλοκαιρινές τους διακοπές, που αποκάλυψε εγκληματικές αμέλειες των εμπλεκόμενων σε ό,τι αφορά την τήρηση μέτρων ασφαλείας στα θαλάσσια σπορ.

Από τότε έως σήμερα έχει αφιερώσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του, ιδρύοντας τη ΜΚΟ Safe Water Sports, σε ένα στόχο: η Ελλάδα να γίνει ένας πιο ασφαλής θαλάσσιος προορισμός σε ό,τι αφορά τους πνιγμούς στο υδάτινο στοιχείο στο πλαίσιο θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Λίγοι γνωρίζουν ότι, παρότι η Ελλάδα είναι μια θαλασσινή χώρα, έως πρότινος χάνονταν κάθε χρόνο από πνιγμούς έως 400 συνάνθρωποί μας στις ελληνικές θάλασσες. Η ελλιπής κουλτούρα ασφάλειας, εκπαίδευσης και πρόληψης δυστυχώς αφήνει βαρύ το αποτύπωμά της και σε αυτό το πεδίο.

Αυτό ακριβώς το κενό ασφάλειας και συστηματικής επένδυσης στην πρόληψη εντόπισε ο Π. Πασχαλάκης και η safe water sports πιέζοντας την Πολιτεία, από το 2015 με τη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να γίνει καλύτερη.

Είμαι πραγματικά περήφανος που συνεργαζόμαστε μαζί του από το 2019 πάνω σε αυτό τον ιερό σκοπό. Και πλέον πιο αισιόδοξος διότι από το περσινό καλοκαίρι φαίνεται οι κοινές μας προσπάθειές να πιάνουν τόπο και να φέρνουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα“, δηλώνει ο υπουργός και συνεχίζει:

“Το 2018 οι θάνατοι από πνιγμό στη θάλασσα ήταν 320. Το 2025 μειώθηκαν στους 197. 123 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μια μείωση της τάξης του 38%. Συνολικά οι θάνατοι από κάθε αίτια εντός του θαλάσσιου στοιχείου το 2018 ήταν 396 και το 2025, 358. Μια μείωση που αγγίζει το 10%.

Η βελτίωση αυτή δεν συνέβη από μόνη της ή κατά τύχη. Συνέβη διότι:

Το 2020 ορίσαμε επακριβώς τις πολυσύχναστες παραλίες και τους ναυαγοσώστες που πρέπει να διαθέτουν.

Το 2021 δημιουργήσαμε το Παρατηρητήριο ατυχημάτων που καταγράφει όλα τα συμβάντα στη θάλασσα και τα εσωτερικά ύδατα.

Την ίδια χρονιά λειτούργησε το γραφείο «Ψηφιακής Διαχείρισης – Ελέγχου Θαλασσίων Δραστηριοτήτων και Ασφάλειας στη Θάλασσα» στο αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να υποστηριχτούν οι αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας και επιχειρησιακής υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος των λιμεναρχείων (που έχει παραχωρήσει το Safe Water Sports), και ειδικότερα οι ψηφιακοί έλεγχοι όλων των επαγγελματιών (ναυαγοσώστες, θαλάσσια σπορ, ιδιωτικά σκάφης αναψυχής κλπ.).

Το 2022 υποχρεώσαμε τα ξενοδοχεία άνω των 50 κλινών να απασχολούν εκπαιδευμένο ναυαγοσώστη.

Το 2020 εντάξαμε στα εργαστήρια δεξιοτήτων των δημοσίων σχολείων ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλειας στη θάλασσα και το 2025 θεσμοθετήσαμε την υποχρεωτική διδασκαλία της κολύμβησης στα παιδιά της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Από το 2022 εξασφαλίσαμε ποσό 15 εκ. ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση των δήμων ώστε να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες παραλίες.

Σε αυτό το σύνθετο έργο εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται και να συνεργάζονται πολλοί φορείς, τα Υπουργεία Ναυτιλίας, Παιδείας, Τουρισμού, Εσωτερικών, Υγείας, Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη. Και βεβαίως η ΓΓ Συντονισμού και η Προεδρία της Κυβέρνησης.

Είμαστε εκεί που θέλουμε και θα έπρεπε να βρισκόμαστε ως προς την ασφάλεια στη θάλασσα; Η απάντηση είναι όχι ακόμη. Έχουμε να κάνουμε πολλά και έχουμε θέσει σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους μαζί με τον κ. Πασχαλάκη και για το 2026″.

Συμπερασματικά και “μετά από χρόνια προσπαθειών, όμως, τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά. Κι αυτό το αποτέλεσμα ήρθε στο πλαίσιο της συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών και έναν πατέρα που μετέτρεψε το τραύμα του σε θετική δύναμη για έργο που σώζει ζωές.

Όπως και στην οδική ασφάλεια, που το 2025 αποδείξαμε ότι οι θάνατοι στην άσφαλτο δεν αποτελούν νομοτέλεια, έτσι και στο θαλάσσιο στοιχείο, η Ελλάδα με σχέδιο, υπομονή και επιμονή αποδεικνύει ότι μπορεί να αλλάξει και να γίνει πιο ασφαλής”, καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος.