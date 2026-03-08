Πλεύρης: Ανάρτηση για την Ημέρα της Γυναίκας με αναφορά στο Ισλάμ – “Σεβασμός σε όσες αγωνίζονται απέναντι σε σκληρά θεοκρατικά καθεστώτα”

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης έστειλε το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας κάνοντας αναφορά στο “σκληρό Ισλάμ” και τον τρόπο που καταπιέζει τις γυναίκες.

Αναλυτικά:

“Όσο παρακολουθούμε το σκληρό Ισλάμ να επιβάλει σε ανήλικα κορίτσια να παντρεύονται ενήλικες μουλάδες και να ντύνουν τις γυναίκες με πλήρη κάλυψη των χαρακτηριστικών τους, επιβάλλοντας τους την Μπούρκα.

Όσο ανεχόμαστε την προσβολή της αξιοπρέπειας της γυναίκας από τα θεοκρατικά καθεστώτα τους δε μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα επειδή απλά γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Αλλά κυρίως σεβασμό σε όσες αγωνίζονται απέναντι στο σκληρό Ισλάμ για να πετύχουν το αυτονόητο. Την ελευθερία τους,” αναφέρει στην ανάρτηση του ο Θάνος Πλεύρης.