Πηγές υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Απολύτως ψευδή τα δημοσιεύματα για επιστροφές παράνομων μεταναστών

Διαψεύδουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύματα σχετικά με επιστροφές μεταναστών

Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν «στο πλαίσιο εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης η Ελλάδα στις συζητήσεις με τη Γερμανία και άλλες χώρες συμφώνησε στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων Δουβλίνο, οι οποίες μόνο για Γερμανία αφορούν σε 515.000 περιπτώσεις και πάνω από 100.000 τα τελευταία 4 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες αυτές οι υποθέσεις διαγράφονται ολοσχερώς και δεν θα απασχολήσουν ξανά την Ελλάδα. Αντίστοιχα διαγράφονται και όλες οι περιπτώσεις παράνομων μεταναστών που εισήλθαν στη Γερμανία από την Ελλάδα έως και την εφαρμογή του Συμφώνου μετανάστευσης στις 12/6/2026. Δηλαδή εάν κάποιος εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και μεταβεί στη Γερμανία ως τις 12/6/2026, διαγράφεται και δεν αποτελεί επιστροφή.

Εν συνεχεία εφαρμόζεται το Σύμφωνο μετανάστευσης που έχει κυρωθεί από τα όργανα της ΕΕ ήδη από το 2024 και η χώρα μας ξεκινάει την εφαρμογή του Συμφώνου με μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών.

Οποιαδήποτε δημοσιεύματα για δήθεν επιστροφές παράνομων μεταναστών είναι απολύτως ψευδή».